Президент «Урала» считает ничейный матч с ЦСКА лучшим в сезоне

Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что матч 23-го тура против ЦСКА (2:2) стал лучшим в исполнении его команды в текущем сезоне.

«Мы показали достойную игру! Результатом мы можем быть недовольны. Эта была одна из лучших наших игр в сезоне!» - сказал Иванов «Чемпионату».

Матч 23-го тура ЦСКА – «Урал» завершился со счетом 2:2. Сначала армейцев вперед вывел Игорь Дивеев, затем Яка Бийол отправил мяч в свои ворота и тем самым сравнял счет в матче. В начале второго тайма Эрик Бикфалви вывел уже гостей вперед. Но, от поражения ЦСКА спас Юсуф Языджи, реализовав пенальти на 92-й минуте.

ЦСКА набрал 43 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, «Урал» с 21 очком поднялся на 13-е место.