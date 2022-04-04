Быстров раскритиковал арбитра матча ЦСКА - «Урал»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал арбитра Игоря Панина за работу в матче между ЦСКА и «Уралом».

Быстров в эфире «Матч Премьер» сказал, что именно рефери был лучшим игроком матча, так что Панину нужно дать соответствующую награду. Владимир отметил, что «Урал» здорово играл и заслуживал победы, но арбитр в концовке сначала поставил пенальти в ворота «шмелей», а через минуту не назначил одиннадцатиметровый в ворота «армейцев» за точно такое же нарушение.

Напомним, что ЦСКА и «Урал» в итоге сыграли в результативную ничью со счётом 2:2.