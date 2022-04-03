Автогол, пенальти на 94-й минуте, чудо-дебют Ушакова: ЦСКА ускользнул от поражения в матче с «Уралом»

В матче 23-го тура чемпионата России по футболу сошлись ЦСКА и «Урал».

В этом году ЦСКА в целом, и Юсуф Язиджи в частности, ранее никому спуску не давали. В рамках чемпионата России у «армейцев» было шесть побед подряд, а турецкий полузащитник параллельно бил рекорды результативности для новичков и легионеров: 6 голов за 4 матча и огромное влияние на результаты команды. В паузу на матчи сборных пришло неприятное известие – в расположении команды Турции Языджи получил травму.

Но по оглашению стартовых составов тревожность болельщиков ЦСКА спала. В основе вновь значились все новички красно-синих: Языджи, Карраскаль, Гбамен и Медина, а дополнял атакующую пятёрку ещё один легионер – Чидера Эджуке. Вопреки такому засилью иностранных игроков первый гол в матче на свой счёт записал россиянин.

Уже на третьей минуте Медина заработал штрафной метрах в 27 от ворот. Языджи показал, что будет бить, но уступил право Дивееву. Игорь сильно пробил в «стенку», мяч угодил в Шатов, дезориентировал Помазуна и юркнул в сетку – 1:0. На этот гол у ЦСКА быстро нашёлся ответ. Да, да, именно у ЦСКА, лидировавшего в счёте всего четыре минуты.

Шатов обокрал Медину, Егорычев обостряющей передачей сыграл на Гаджимурадова, а Рамазан на мгновение опередил Акинфеева, набросив мяч в сторону пустых ворот. Яка Бийол прервал «парашютик» своеобразно – кивнул мяч точно в опустевший створ, отметившись автоголом – 1:1. В моменте с голом «Урала» непонятно где находился Щенников. Георгий почувствовал вину за собой и хотел отметиться шикарным голом – подобрал отскок метрах в 35 и смачно пальнул. Помазун не дотянулся, но чуть-чуть Щенникову не повезло, удар на себя приняла перекладина.

«Урал» ответил своим ударом в каркас. Дальний выстрел Гаджимурадова только с помощь Акинфеева, переведшего мяч в перекладину, голом не стал. Но гости заметно осмелели, резво атаковали и вполне справедливо вышли вперёд на исходе часа игрового времени. Дивеев из-за травмы находился вне поля, когда Магомадов навесил с правого края, Егорычев сбросил мяч на 11-метровую отметку, откуда неотразимо пробил Эрик Бикфалви – 1:2.

Усложнила положение ЦСКА и вынужденная замена: вместо травмированного Дивеева вышел Егор Ушаков, дебютировавший в РПЛ. А затем ещё и молодой Яковлев заменил Эджуке, не оправдавшего доверие. Помолодевший состав ЦСКА не пугал «шмелей» своей игрой, а гости, в свою очередь, проводили прекрасный матч. Правда, под занавес уже сбились на банальную игру на вынос – сил не осталось. «Армейцы» же просто навалились, пытаясь в суматохе создать опасный момент.

Старанием выделялся молодой Ушаков, но звёзды-легионеры сегодня не блеснули, матч катился к закономерному поражению ЦСКА, но в концовке Егор упал на самой границе штрафной площади, запнувшись о ногу Августиняка. Панин посмотрел повтор, назначил пенальти, а приговор исполнил Юсуф Языджи, точно пробив с 11 метров – 2:2. Боевая ничья вряд ли порадует «Урал», которому ещё и на 100-й минуте не дали пенальти, недоволен и ЦСКА, только «Динамо» получает преимущество в борьбе за вторую строчку.