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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Автогол, пенальти на 94-й минуте, чудо-дебют Ушакова: ЦСКА ускользнул от поражения в матче с «Уралом»

03 Апреля 2022 • 18:30 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
2:2
Урал
окончен

В матче 23-го тура чемпионата России по футболу сошлись ЦСКА и «Урал».

Протокол игры  
ЦСКА Москва 2:2Урал
(1:0) Дивеев Игорь3'   
  7'Бийол Яка (1:1)
  55'Бикфалви Эрик (1:2)
(2:2) Языджи Юсуф90'   
Акинфеев ИгорьФернандес МариоДивеев Игорь  56' (Ушаков Егор (  56') Магнуссон ХёрдурЩенников Георгий  46' (Мухин Максим (  46') Гбамен Жан-Филипп   66'Бийол ЯкаМедина ХесусКарраскаль Хорхе  71' (Дзагоев Алан (  71') Эджуке Чидера  58' (Яковлев Владислав (  58') Языджи Юсуф
Запасные: Боков ДанилаЕлеев МаксимЛукин МатвейАхметов ИльзатТарба ЗаурТороп Владислав
Помазун ИльяГогличидзе ЛеоКолесниченко Кирилл  78' (Мишкич Даниэль (  78') Мамин АртёмКузьмичев Иван   3'Егорычев Андрей   36'Магомадов ЧингизГаджимурадов РамазанШатов Олег  78' (Емельянов Роман (  78') Августиняк РафалБикфалви Эрик
Запасные: Подберёзкин ВячеславЮшин АлександрЛандаков ДмитрийЕвсеев АлексейАгеев МихаилДинга ДоминикЖелезнов Юрий
03 апреля. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

В этом году ЦСКА в целом, и Юсуф Язиджи в частности, ранее никому спуску не давали. В рамках чемпионата России у «армейцев» было шесть побед подряд, а турецкий полузащитник параллельно бил рекорды результативности для новичков и легионеров: 6 голов за 4 матча и огромное влияние на результаты команды. В паузу на матчи сборных пришло неприятное известие – в расположении команды Турции Языджи получил травму.

Но по оглашению стартовых составов тревожность болельщиков ЦСКА спала. В основе вновь значились все новички красно-синих: Языджи, Карраскаль, Гбамен и Медина, а дополнял атакующую пятёрку ещё один легионер – Чидера Эджуке. Вопреки такому засилью иностранных игроков первый гол в матче на свой счёт записал россиянин.

Уже на третьей минуте Медина заработал штрафной метрах в 27 от ворот. Языджи показал, что будет бить, но уступил право Дивееву. Игорь сильно пробил в «стенку», мяч угодил в Шатов, дезориентировал Помазуна и юркнул в сетку – 1:0. На этот гол у ЦСКА быстро нашёлся ответ. Да, да, именно у ЦСКА, лидировавшего в счёте всего четыре минуты.

Шатов обокрал Медину, Егорычев обостряющей передачей сыграл на Гаджимурадова, а Рамазан на мгновение опередил Акинфеева, набросив мяч в сторону пустых ворот. Яка Бийол прервал «парашютик» своеобразно – кивнул мяч точно в опустевший створ, отметившись автоголом – 1:1. В моменте с голом «Урала» непонятно где находился Щенников. Георгий почувствовал вину за собой и хотел отметиться шикарным голом – подобрал отскок метрах в 35 и смачно пальнул. Помазун не дотянулся, но чуть-чуть Щенникову не повезло, удар на себя приняла перекладина.

«Урал» ответил своим ударом в каркас. Дальний выстрел Гаджимурадова только с помощь Акинфеева, переведшего мяч в перекладину, голом не стал. Но гости заметно осмелели, резво атаковали и вполне справедливо вышли вперёд на исходе часа игрового времени. Дивеев из-за травмы находился вне поля, когда Магомадов навесил с правого края, Егорычев сбросил мяч на 11-метровую отметку, откуда неотразимо пробил Эрик Бикфалви – 1:2.

Усложнила положение ЦСКА и вынужденная замена: вместо травмированного Дивеева вышел Егор Ушаков, дебютировавший в РПЛ. А затем ещё и молодой Яковлев заменил Эджуке, не оправдавшего доверие. Помолодевший состав ЦСКА не пугал «шмелей» своей игрой, а гости, в свою очередь, проводили прекрасный матч. Правда, под занавес уже сбились на банальную игру на вынос – сил не осталось. «Армейцы» же просто навалились, пытаясь в суматохе создать опасный момент.

Старанием выделялся молодой Ушаков, но звёзды-легионеры сегодня не блеснули, матч катился к закономерному поражению ЦСКА, но в концовке Егор упал на самой границе штрафной площади, запнувшись о ногу Августиняка. Панин посмотрел повтор, назначил пенальти, а приговор исполнил Юсуф Языджи, точно пробив с 11 метров – 2:2. Боевая ничья вряд ли порадует «Урал», которому ещё и на 100-й минуте не дали пенальти, недоволен и ЦСКА, только «Динамо» получает преимущество в борьбе за вторую строчку.

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