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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Березуцкий рассказал о состоянии Языджи перед матчем против «Урала»

03 Апреля 2022 • 16:31 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Урал
2-й тайм

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий пояснил, как себя чувствует футболист после международной паузы.

«С Языджи все хорошо, повреждение не было серьезным. Да, он пропустил несколько дней, но готов играть», - сказал главный тренер перед матчем в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

Языджи покидал расположение ЦСКА и участвовал в стыковых матчах за право участвовать в групповом этапе ЧМ-2022. На одной из тренировок в расположении сборной Турции Языджи почувствовал дискомфорт и не принял участия в товарищеском матче против Италии.

Встреча 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Урал» состоится сегодня, 3 апреля на «ВЭБ Арене». Начало – в 16:30 мск.


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