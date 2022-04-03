Березуцкий рассказал о состоянии Языджи перед матчем против «Урала»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий пояснил, как себя чувствует футболист после международной паузы.

«С Языджи все хорошо, повреждение не было серьезным. Да, он пропустил несколько дней, но готов играть», - сказал главный тренер перед матчем в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

Языджи покидал расположение ЦСКА и участвовал в стыковых матчах за право участвовать в групповом этапе ЧМ-2022. На одной из тренировок в расположении сборной Турции Языджи почувствовал дискомфорт и не принял участия в товарищеском матче против Италии.

Встреча 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Урал» состоится сегодня, 3 апреля на «ВЭБ Арене». Начало – в 16:30 мск.