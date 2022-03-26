Андрей Мостовой: «К счастью, уже сыграли против ЦСКА два матча»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победную серию ЦСКА и заявил, что чемпионство по-прежнему у «Зенита» в руках.

«ЦСКА набрал сильный ход. Команда стала сильнее, но мы, к счастью, уже сыграли против них два матча. Чемпионство? Сейчас все в наших руках и ногах, плюс пять очков отрыва», — сказал Мостовой журналистам.

В текущем сезоне РПЛ ЦСКА сыграл с «Зенитом» две встречи, в которых оба матча проиграл. На выезде армейцы уступили со счетом 0:1, в Москве красно-синие проиграли 0:2.

В турнирной таблице «Зенит» идет лидером, набрав 48 очков. ЦСКА – на третьем месте (42).