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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Мостовой: «К счастью, уже сыграли против ЦСКА два матча»

26 Марта 2022 • 18:45 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
03.04 16:30

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победную серию ЦСКА и заявил, что чемпионство по-прежнему у «Зенита» в руках.

«ЦСКА набрал сильный ход. Команда стала сильнее, но мы, к счастью, уже сыграли против них два матча. Чемпионство? Сейчас все в наших руках и ногах, плюс пять очков отрыва», — сказал Мостовой журналистам.

В текущем сезоне РПЛ ЦСКА сыграл с «Зенитом» две встречи, в которых оба матча проиграл. На выезде армейцы уступили со счетом 0:1, в Москве красно-синие проиграли 0:2.

В турнирной таблице «Зенит» идет лидером, набрав 48 очков. ЦСКА – на третьем месте (42).


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит РПЛ Андрей Мостовой
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