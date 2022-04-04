Магнуссон: «Урал» — слабая команда, которая хорошо сыграла в защите»

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал ничейный результат в матче 23 тура РПЛ против «Урала» (2:2), а также заявил о своём желании продолжить защищать цвета армейского клуба и в следующем сезоне.

«У меня была и будет мотивация выступать в России. Мне очень нравится играть здесь. Надеюсь, что останусь в ЦСКА на следующий сезон», — цитирует исландского защитника «РБ Спорт».

Футболист также назвал «Урал» слабой командой, которая хорошо сыграла в защите, что им позволило екатеринбуржцам добыть очки в матче с армейцами. Магнуссон призвал партнёров извлечь правильные выводы из этого результата.

В текущем сезоне РПЛ 29-летний Магнуссон провёл две игры, не отметившись в них результативными действиями.