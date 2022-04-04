Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Магнуссон: «Урал» — слабая команда, которая хорошо сыграла в защите»

04 Апреля 2022 • 13:40 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Урал
окончен

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал ничейный результат в матче 23 тура РПЛ против «Урала» (2:2), а также заявил о своём желании продолжить защищать цвета армейского клуба и в следующем сезоне.

«У меня была и будет мотивация выступать в России. Мне очень нравится играть здесь. Надеюсь, что останусь в ЦСКА на следующий сезон», — цитирует исландского защитника «РБ Спорт».

Футболист также назвал «Урал» слабой командой, которая хорошо сыграла в защите, что им позволило екатеринбуржцам добыть очки в матче с армейцами. Магнуссон призвал партнёров извлечь правильные выводы из этого результата.

В текущем сезоне РПЛ 29-летний Магнуссон провёл две игры, не отметившись в них результативными действиями.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Хёрдур Магнуссон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
14:22 · Россия. Премьер-лига
Абильдгор вернулся в «Рубин»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Зенит» упустит чемпионство, если продолжит оступаться»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Локомотива» Наумов: Баринову пора ехать в Европу
13:44 · Россия. Премьер-лига
Вдова Яшина считает, что Шунин должен быть основным вратарём сборной России
13:40 · Россия. Премьер-лига
Магнуссон: «Урал» — слабая команда, которая хорошо сыграла в защите»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал о том, как отреагировал на исключение из топа лучших молодых игроков
13:33 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не будет продлевать контракт с Городовым
13:27 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Сочи» надеется получить вызов в сборную России
13:26 · Россия. Премьер-лига
Петржела уверен в чемпионстве «Зенита»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Комитет по этике РФС пока не получал жалобу на президента «Урала»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Баринов в «Валенсии»? Он там вполне может заиграть
13:10 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Спартак» при Ваноли не выглядит беспомощно
13:04 · Россия. Премьер-лига
«Валенсия» летом может подписать полузащитника сборной России
13:01 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает, что «Спартак» играет на уровне аутсайдеров чемпионата 1
13:00 · Россия. Премьер-лига
Ловчев о «Спартаке»: Команда, которая подписывает Кофрие и Хендрикса, не может идти на первых местах
Все новости
Рекомендуем