Григорий Иванов нецензурно ответил на вопрос судьбы «Урала» в Премьер-лиге

Президент «Урала» Григорий Иванов не сдержал эмоций и высказался на тему того, останется ли его команда в Российской премьер-лиге.

На вопрос, вы верите, что «Урал» останется в РПЛ Иванов заявил: «Я верю, что «Урал» останется в РПЛ, ты что спрашиваешь какую-то ***** [ерунду], *** [ну]?

Встреча 23-го тура РПЛ завершилась ничьей 2:2. На 3-й минуте счет в матче открыл защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Спустя 4 минуты «Урал» сравнял счет благодаря неудачному действию Яки Бийола, он послал мяч в свои ворота.

Во втором тайме Эрик Бикфалви и вовсе вывел команду из Екатеринбурга вперед. На 94-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота гостей и 11-метровый уверенно реализовал Юсуф Языджи.

Момент, который мог решить исход матча на 100-й минуте связан с не назначенным пенальти в ворота ЦСКА. Стоит отметить, что главный судья встречи Панов сам пошел смотреть повтор и не поставил пенальти.

ЦСКА набрал 43 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Урал» набрал 21 очко и поднялся на 13-е место.