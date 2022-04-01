Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Языджи объявил об отношениях с Мисс Турция 2021

01 Апреля 2022 • 16:31 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Урал
03.04 16:30
Полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи объявил о своих отношениях с Мисс Турция 2021 – Джемреназ Турхан. Футболист выложил фото со своей новой спутницей в социальных сетях и добавил подпись «Не первоапрельская шутка».
 
Турхан, в свою очередь, уже успела опубликовать в своих социальных сетях видео с аппартаментов Языджи в Москва Сити. О том, когда пара начала встречаться пока неизвестно.
 
Напомним, что в своих четырёх дебютных матчах за московский ЦСКА в чемпионате России Языджи отметился шестью голами. Права на футболиста принадлежат французскому «Лиллю», в составе которого Юсуф по итогам прошлого сезона завоевал золотые медали чемпионата Франции.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юсуф Языджи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.04  19:00 Рубин ... Химки 1.71 3.55 5.60
02.04  14:00 Крылья Советов ... Уфа 1.97 3.35 4.30
02.04  14:00 Арсенал Тула ... Ахмат 3.15 3.25 2.42
02.04  16:30 Ростов ... Нижний Новгород 1.77 3.55 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
16:31 · Россия. Премьер-лига
Языджи объявил об отношениях с Мисс Турция 2021 1
14:22 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Локомотива» Баринов рассказал о том, как Пабло попрощался с командой
13:38 · Россия. Премьер-лига
Легионеры вернулись в расположение ЦСКА
13:24 · Россия. Премьер-лига
Баринов рассказал о травме, которую получил в сборной
13:14 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: Скоро наступит время, когда Россия будет нужна европейскому и мировому футболу
13:08 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Будет здорово, если Черышев окажется в России
13:00 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: В «Томи» были стычки между игроками, но Дзюбу никогда не били
12:59 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Если бы в моей команде, кто-то задумался о приглашении Кокорина и Урунова, то сразу бы вылетел с работы»
12:51 · Россия. Премьер-лига
Силкин: Оставшись в «Динамо» Шиманьски поступил по-человечески
12:28 · Россия. Премьер-лига
Уткин ответил генпродюсеру «Матч ТВ» Тащину
12:04 · Россия. Премьер-лига
Шаронов — об уходе Хвичи: «Это вопрос не про футбол»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Пресняков-старший: Уверен, что в матче между «Спартаком» и «Локомотивом» не будет проблем с судейством
11:52 · Россия. Премьер-лига
Кухта вернулся в «Локомотив»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Сразу понял, что Головин хорош, но некоторые считали его хиленьким»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Уткин сравнил уход легионеров из РПЛ с игрой, где волк ловит падающие яйца
Все новости
Рекомендуем