Языджи объявил об отношениях с Мисс Турция 2021

Полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи объявил о своих отношениях с Мисс Турция 2021 – Джемреназ Турхан. Футболист выложил фото со своей новой спутницей в социальных сетях и добавил подпись «Не первоапрельская шутка».

Турхан, в свою очередь, уже успела опубликовать в своих социальных сетях видео с аппартаментов Языджи в Москва Сити. О том, когда пара начала встречаться пока неизвестно.

Напомним, что в своих четырёх дебютных матчах за московский ЦСКА в чемпионате России Языджи отметился шестью голами. Права на футболиста принадлежат французскому «Лиллю», в составе которого Юсуф по итогам прошлого сезона завоевал золотые медали чемпионата Франции.