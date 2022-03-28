Язиджи сможет сыграть с «Уралом»

Турецкий полузащитник московского ЦСКА успеет полностью восстановиться к следующему матчу «армейцев» в российском чемпионате.

Агент турка Адем Чебечи сказал «РБ-Спорт», что 25-летний турецкий футболист получил небольшое повреждение в расположении своей национальной команды. Агент отметил, что ничего серьёзного у Юсуфа нет, так что полузащитник сможет выйти на поле в составе московского клуба в предстоящем поединке РПЛ с екатеринбургским «Уралом».

Напомним, что встреча между ЦСКА и «Уралом» пройдёт третьего апреля.