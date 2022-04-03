Футболист ЦСКА Ушаков считает, что Гогличидзе сам зацепился за его ногу, поэтому пенальти не было

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков признался, что не фолил на защитнике «Урала» Лео Гогличидзе.

«Он ударил. Той же ногой, которой бил, об меня зацепился. Упал в криках, выпрашивал пенальти. Всё нормально», — приводит слова Ушакова «Чемпионат».

Напомним, момент в конце матча вызвал резонанс в стане «Урала». Сначала президент команды из Екатеринбурга Григорий Иванов назвал арбитра Игоря Панова, который обслуживал матч 23-го тура РПЛ против ЦСКА, "козлом". Затем главный тренер «Урала» Игорь Шалимов заявил, что пенальти был и у команды украли два очка.

«Урал» все равно ушел с последнего места в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. ЦСКА с 43 очками остался на третьей строчке.