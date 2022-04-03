ЦСКА прервал серию из 7 побед подряд

В матче 23-го тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» (2:2).

До этого матча «красно-синие» одержали семь побед подряд. Ранее команда Алексея Березуцкого побеждала «Крылья Советов», «Арсенал», «Спартак», «Нижний Новгород», «Рубин» и «Локомотив». Помимо игр в чемпионате, ЦСКА в этом отрезке победил «Сочи». Таким образом, команда одолела своих соперников с общим счетом 14:2.

«Армейцы» потеряли очки впервые с 28 ноября, когда проиграли «Зениту».

ЦСКА после 23 туров набрал 43 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «красно-синие» на выезде сыграют против «Химок», встреча пройдет 9 апреля.