Ерохин: В Лиге чемпионов было бы интересно сыграть с лучшими командами

Вечером состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Напомню, что в предстоящем розыгрыше представлен лишь один российский клуб, «Зенит». Питерцы, к слову, попали в третью корзину.

Игрок команды Александр Ерохин поделился своими ожиданиями на новый сезон еврокубков. В интервью изданию ProЗенит полузащитник отметил, что с нетерпением ждет на оглашение соперников «Зенита» по группе. «Конечно, сыграть с лучшими командами было бы очень интересно», - заявил футболист.

Напомним, что жеребьевка начнется в 19:00 по московскому времени. К сожалению, насладиться прямим эфиром Ерохину не удастся, ведь сегодня «Зенит» принимает у себя дома московский «ЦСКА» в рамках РПЛ.