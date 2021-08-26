Семак поделился мнением о ЦСКА

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против московского ЦСКА в рамках шестого тура российской Премьер-лиги.

В беседе с клубной пресс-службой специалист отметил, что «армейцы» начинают постепенно набирать обороты. Семак ждет тяжелого противостояния со столичным коллективом.

«И состав, и амбиции у клуба самые высокие», - поделился специалист мнением о ЦСКА.

Матч «Зенит» - ЦСКА состоится на «Газпром Арене» в четверг, 26 августа. Начало запланировано в 20:45 по московскому времени.

Перед этой игрой «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице, а «армейцы» располагаются на шестой строчке.