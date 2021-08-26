Бубнов сделал прогноз на матч «Зенит» - ЦСКА

Сегодня, 26 августа, состоится центральный поединок шестого тура Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Своими ожиданиям от встречи поделился бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов. Его слова передает Sportbox.

По словам эксперта, столичный коллектив даст бой «сине-бело-голубым». При этом он отметил, что хозяева поля сильнее гостей по классу исполнителей. По мнению Бубнова, подопечные Сергея Семака отпраздную победу после двух подряд ничьих. Александр прогнозирует счет 2:0 в пользу «Зенита».

Поединок пройдет на «Газпром Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

Перед этим матчем «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице, а «армейцы» занимают шестую строчку.