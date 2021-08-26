Пономарёв рассказал, чего ждёт от матча «Зенит» - ЦСКА

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем поединке «армейцев» против петербургского «Зенита» в рамках шестого тура чемпионата России.

«Тревожное чувство перед игрой. Команда у нас уже, можно сказать, молодежная. Жду, что хотя бы будет 1:1. Можем забить. Может, какая-то свежая струя будет», - передает слова эксперта Rusfootball.

«Зенит» примет ЦСКА на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра пройдет сегодня, 26 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

По итогам пяти туров хозяева набрали 11 очков и занимают второе место в таблице, а гости с девятью баллами находятся на шестой строчке.