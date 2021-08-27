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Премьер-лига

Пономарёв: «ЦСКА смог создать проблемы для «Зенита»

27 Августа 2021 • 08:55 Комментировать
Зенит
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал итоги встречи московской команды с «Зенитом» в шестом туре РПЛ (0:1).

Пономарёв раскритиковал тактику «армейцев», но всё равно остался доволен продемонстрированным футболом в исполнении команды Березуцкого: «Пустое перекатывание мяча, надежда только на стандарты. Но в целом игра мне понравилась, особенно в первом тайме».

Бывший игрок ЦСКА признался, что он рассчитывал увидеть ничейный итог.

«ЦСКА смог создать проблемы для «Зенита». Забей Дзагоев в моменте, когда бил в девятку, и игра была бы сделана», - цитирует Пономарёва Rusfootball.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Владимир Пономарёв
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