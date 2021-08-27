Пономарёв: «ЦСКА смог создать проблемы для «Зенита»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал итоги встречи московской команды с «Зенитом» в шестом туре РПЛ (0:1).

Пономарёв раскритиковал тактику «армейцев», но всё равно остался доволен продемонстрированным футболом в исполнении команды Березуцкого: «Пустое перекатывание мяча, надежда только на стандарты. Но в целом игра мне понравилась, особенно в первом тайме».

Бывший игрок ЦСКА признался, что он рассчитывал увидеть ничейный итог.

«ЦСКА смог создать проблемы для «Зенита». Забей Дзагоев в моменте, когда бил в девятку, и игра была бы сделана», - цитирует Пономарёва Rusfootball.