«Ловрен: «Мы играли пассивно, ждали мяч»

Хорватский защитник питерского «Зенита» Деян Ловрен дал комментарий после победы над московским ЦСКА в рамках шестого игрового дня чемпионата России (1:0).

Оборонец признал, что первая половина игры прошла под диктовку соперника, но в завершающей 45-минутке «сине-бело-голубые» перехватили инициативу и заслуживали одержать победу.

«Мы играли пассивно, ждали мяч, и моментов у нас было немного», - цитирует футболиста официальный сайт питерского клуба.

Благодаря победе над «армейцами», «сине-бело-голубые» поднялись на лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ.