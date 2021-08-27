«Зенит» продлил домашнюю беспроигрышную серию с московскими клубами

Накануне состоялся центральный матч шестого тура чемпионата России - петербургский «Зенит» на своем поле принимал столичный ЦСКА. Хозяева отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил иранский форвард Сердар Азмун под занавес второго тайма.

Как сообщается в твиттер-аккаунте OptaIvan, «сине-бело-голубые» продлили свою внушительную беспроигрышную серию в домашних поединках с московскими командами. «Зенит» не проигрывает столичным коллективам 15 матчей подряд. Это самая длительная серию клуба в истории.

После шести туров подопечные Сергея Семака лидируют в таблице РПЛ, набрав 14 баллов.