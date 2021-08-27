Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 427 Комментарии
Премьер-лига

«Зенит» продлил домашнюю беспроигрышную серию с московскими клубами

27 Августа 2021 • 08:33 Комментировать
Зенит
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Накануне состоялся центральный матч шестого тура чемпионата России - петербургский «Зенит» на своем поле принимал столичный ЦСКА. Хозяева отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил иранский форвард Сердар Азмун под занавес второго тайма.

Как сообщается в твиттер-аккаунте OptaIvan, «сине-бело-голубые» продлили свою внушительную беспроигрышную серию в домашних поединках с московскими командами. «Зенит» не проигрывает столичным коллективам 15 матчей подряд. Это самая длительная серию клуба в истории.

После шести туров подопечные Сергея Семака лидируют в таблице РПЛ, набрав 14 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.08  16:30 Урал ... Ростов 3.4 3.25 2.25
27.08  18:30 Химки ... Нижний Новгород
27.08  19:00 Динамо Москва ... Локомотив Москва 2.2 3.45 3.3
27.08  20:30 Краснодар ... Рубин 1.75 3.8 4.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
08:55 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА смог создать проблемы для «Зенита»
08:48 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на дерби «Динамо» - «Локомотив»
08:33 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продлил домашнюю беспроигрышную серию с московскими клубами
02:18 · Россия. Премьер-лига
Краснодар - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:08 · Россия. Премьер-лига
Химки - Нижний Новгород: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:02 · Россия. Премьер-лига
Урал - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:44 · Россия. Премьер-лига
​«Ахмат» прокомментировал скандальный гол команды
00:20 · Россия. Премьер-лига
«Ловрен: «Мы играли пассивно, ждали мяч»
00:06 · Россия. Премьер-лига
Дзюба – о взятии ворот ЦСКА Азмуном: «Наша связка в деле»
26 Августа
23:47 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» и «Ахмат» вырвали победы - видео видео
23:36 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Тяжелейший такой период, который ребята с честью прошли»
23:28 · Россия. Премьер-лига
​Мележиков связывался с агентом Фонсеки 1
23:27 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Зенит» не самый очевидный момент забил»
23:23 · Россия. Премьер-лига
Червиченко – о матче с «Сочи»: «Спартак» выглядел очень угрюмым»
23:23 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Команда, желание, всё совпало, заслуженная победа» 1
Все новости
Рекомендуем
 