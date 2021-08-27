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Масалитин: «С таким футболом «Зениту» в Европе делать нечего. А ЦСКА предстоит большая работа» эксклюзив

27 Августа 2021 • 12:58 Комментировать
Зенит
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «армейцев» в гостях от «Зенита» со счётом 0:1.

«Честно говоря, игра разочаровала. Хотелось бы посмотреть более интересный и содержательный футбол. В начале матча «Зенит» взял мяч под контроль, создал момент, но удачно сыграл Акинфеев. Когда натиск спал, ЦСКА пришел в себя и начал огрызаться. «Армейцы» стали контратаковать и создавать моменты. У «Зенита» есть проблемы в центре обороны и в опорной зоне, в принципе, ими ЦСКА и мог воспользоваться. Два раза «армейцы» попали в штангу. Были моменты, чтобы повести в счете.

Второй тайм разочаровал, естественно. Мяч у ЦСКА вообще не контролировался, за исключением одного момента, когда Эджуке проскочил за счет индивидуального мастерства, но передачу там отдать было некому. Замены у «Зенита» сыграли лучше, чем у ЦСКА. Во втором тайме «армейцы» и физически никак не могли противопоставить что-то питерцам. Игра среднего качества. Я думаю, что с таким футболом «Зениту» в Европе тоже делать нечего. А ЦСКА предстоит большая работа. Мне кажется, что предстоящая пауза пойдет командам на пользу», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Валерий Масалитин
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