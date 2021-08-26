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Премьер-лига

Дзюба – в списке публичных личностей России, которым больше всего доверяет молодёжь

26 Августа 2021 • 16:53 Комментировать (3)
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.58 4.30 5.40
Через 3 ч. 0 мин.

Сегодня исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал список из публичных личностей России, которым больше всего доверяет местная молодежь в возрасте от 14 до 21 года. В топ-10 медийных персон страны удалось попасть и бывшему капитану сборной Артёму Дзюбе.

Форвард «Зенита» занял седьмое место в так называемом рейтинге, пропустив вперед таких представителей шоу-бизнеса как Алишер Моргенштерн, Егор Крид и Анастасия Ивлеева. Появиться в одной компании с ними – необычный случай, ведь Дзюба является единственным профессиональным спортсменом среди первой десятки.

Стоит отметить, что на «Инстаграм» футболиста питерского клуба на данный момент подписано более миллиона пользователей.

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Артём Дзюба
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
26 Августа 2021 в 17:17
Алишер Моргенштерн, Егор Крид и Анастасия Ивлеева...
Да Дзюба просто святой в этом списке фриков.
JUMPER
26 Августа 2021 в 17:06
ай здуба мидийнай...ай маласа...))) впору сваю партию саздавать...))) ну а ежели па делу...ежели в энтой стране такии кумиры... то энта страна абричина вирнутси в каминый век...)))
ARTUR
26 Августа 2021 в 17:00
однако и кумиры ..мне уже дальше страшно жить
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