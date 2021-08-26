Дзюба – в списке публичных личностей России, которым больше всего доверяет молодёжь

Сегодня исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал список из публичных личностей России, которым больше всего доверяет местная молодежь в возрасте от 14 до 21 года. В топ-10 медийных персон страны удалось попасть и бывшему капитану сборной Артёму Дзюбе.

Форвард «Зенита» занял седьмое место в так называемом рейтинге, пропустив вперед таких представителей шоу-бизнеса как Алишер Моргенштерн, Егор Крид и Анастасия Ивлеева. Появиться в одной компании с ними – необычный случай, ведь Дзюба является единственным профессиональным спортсменом среди первой десятки.

Стоит отметить, что на «Инстаграм» футболиста питерского клуба на данный момент подписано более миллиона пользователей.