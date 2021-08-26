Селюк: «Динамо» показывает чемпионскую игру»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк сравнил «Динамо» и «Зенит», и высказался по поводу борьбы за чемпионство между этими клубами.

По словам агента, «Динамо», в отличие от «Зенита», показывает чемпионскую игру и заслуженно находится на первом месте. Он добавил, что динамовцы показывают яркий и атакующий футбол, который не может не нравиться болельщикам, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что после пяти туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 12 очков. «Зенит» делит второе-четвертое место с «Локомотивом» и «Рубином». У всех команд по 11 очков. Замыкает пятерку лидеров «Сочи», у которого девять очков.

В ближайшем туре «Динамо» дома сыграет с «Локомотивом», а «Зенит» - с ЦСКА.