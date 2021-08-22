Петржела: «Зенит» все равно будет чемпионом, ничья с «Уфой» ничего не значит»

Бывший тренер «Зенит» Властимил Петржела высказался по поводу игры питерского клуба в матче пятого тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

Чешский наставник заявил, что, даже несмотря на потерю очков, «Зенит» все равно будет чемпионом России. Петржела добавил, что питерцы будут терять очки в отдельных матчах по ходу сезона, но на дистанции с ними никто не сможет сравниться.

Он отметил, что потеря очков в одной игре - ничего не значит, хоть это и грустно, так как команда всегда должна стремиться к победе, пишет «СЭ».

Напомним, что после пяти туров РПЛ «Зенит» находится на втором месте, имея в своём активе 11 очков. У лидирующего «Динамо» всего на один пункт больше.