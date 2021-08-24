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Влашич может продолжить карьеру в АПЛ

24 Августа 2021 • 16:02 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.57 4.30 5.40
26.08 20:45
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в клубе АПЛ, передаёт The Telegraph. По данным источника, интерес к игроку проявляет «Вест Хэм».

Сообщается, что приоритетным вариантом для «молотобойцев» является подписание полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, который играл за «Вест Хэм» на правах аренды в прошлом сезоне. Если лондонцам не удастся договориться с «МЮ», то они попытаюсь приобрести полузащитника «армейцев».

Напомним, что Влашич стал игроком ЦСКА в 2019 году, перейдя из «Эвертона» за почти 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл четыре матча в РПЛ, в которых отметился одной результативной передачей. Ранее сообщалось, что хорват хочет перейти в «Милан».

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ЦСКА Москва Вест Хэм Никола Влашич Трансферы футбола - лето 2021
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