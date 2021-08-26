Масалитин: «Если «Зенит» сразу предложит высокий темп, то у ЦСКА будут проблемы»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и «армейцами».

«Конечно, в этой игре явный фаворит «Зенит». У них более сбалансированный состав, они долго играют. У них нет определенных шараханий, как в ЦСКА в последнее время: в руководстве, с тренерским составом. У ЦСКА непонятные трансферы и политика клуба. Но скажем так, на одну игру можно собраться, раздражитель хороший. У ЦСКА собраны хорошие квалифицированные игроки, но, к сожалению, «армейцы» не показывают хорошую игру на протяжении всего матча. Хорошие отрезки бывают 20-30 минут за матч. Если «Зенит» сразу предложит высокий темп, то у ЦСКА будут проблемы. Если будут катать мяч и играть позиционно, ЦСКА может где-то забить и со стандарта. Последнее время «армейцы» опасно используют штрафные и угловые.

Хотелось бы, чтобы ЦСКА нашел свою игру. Хочется, чтобы они вернулись к привычным целям: борьба за чемпионство и Лигу чемпионов. Нужно, чтобы у них появилась игра. Если будет игра, то очки будут всегда. В футболе бывает по-разному: можно иметь преимущество и проиграть, можно не иметь преимущества и выиграть. Но, когда у тебя поставленная игра и качественные исполнители, очки будут поступать регулярно. Хотелось бы пожелать, чтобы у ЦСКА все нормализовалось: закончилась тренерская чехарда, стабилизировался состав и пришла своя игра, приносящая очки регулярно, а не от случая к случаю», - сказал Масалитин.