Симеоне, которым интересовался «Зенит», пройдёт медосмотр в «Вероне»

Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне близок к переходу в «Верону», передаёт Football Italia. По данным источника, сегодня аргентинец должен пройти медосмотр, после чего подпишет контракт с клубом.

Сообщается, что «Верона» арендует игрока за один миллион евро с возможным правом выкупа 12 миллионов евро.

Напомним, что Джованни является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Ранее к аргентинцу проявлял интерес «Зенит», однако сам футболист не захотел переезжать в Россию.

Симеоне является игроком «Кальяри» с 2019 года. В прошлом сезоне он сыграл 33 матча в Серии А, в которых забил шесть голов и дважды ассистировал партнерам.