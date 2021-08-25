Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 191 Комментарии
Премьер-лига

Матч «Зенита» и ЦСКА смогут посетить не более тысячи болельщиков

25 Августа 2021 • 18:07 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.58 4.30 5.40
26.08 20:45
1000 рублей бесплатная ставка

За матчем шестого игрового дня российского чемпионата между питерским «Зенитом» и московским ЦСКА с трибун смогут наблюдать не более тысячи фанатов. Об этом «сине-бело-голубые» заявили посредством публикации в официальном «Телеграме» клуба.

В заявлении сообщается, что согласно распоряжениям Роспотребнадзора и администрации Санкт-Петербурга на «Газпром Арену» допустят лишь 1000 болельщиков – обладателей клубных абонементов различных категорий.

Также «Зенит» принёс извинения тем болельщикам клуба, которые не смогут присутствовать на стадионе во время матча.

«Зенит» сразится с «армейцами» в шестом туре первенства завтра, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по времени столицы России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Газпром Арена РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.08  16:30 Уфа ... Крылья Советов 2.65 3.15 2.8
26.08  18:30 Спартак Москва ... Сочи 1.83 3.6 4.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Августа
18:07 · Россия. Премьер-лига
Матч «Зенита» и ЦСКА смогут посетить не более тысячи болельщиков
16:59 · Россия. Премьер-лига
Агент Дрейера опроверг слухи о переходе игрока в «Рубин»
16:37 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» объявили о подписании голландского латераля официально
16:24 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал о переговорах по новому контракту со «Спартаком»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не считает лимит на легионеров главной проблемой российского футбола 3
15:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Гайтана рассказал, что игрок готов рассмотреть предложения российских клубов
15:47 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал о причинах неудачного старта «Спартака» в РПЛ 1
15:38 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис поделился мнением о потенциально новом формате лимита на легионеров в РПЛ
15:11 · Россия. Премьер-лига
Четыре легионера «Рубина» вызваны в расположения национальных сборных
14:52 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» - «Рубин»: прогноз на матч чемпионата России – 27 августа 2021
14:40 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» - «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России – 27 августа 2021
14:06 · Россия. Премьер-лига
Гайч заинтересовал «Фейеноорд» слухи
13:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Хендрикса - об уходе из «Спартака»: «Йоррит счастлив находиться здесь»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Абрамов: «Романцев оценивал Титова в 20 млн долларов. «Бавария» же не могла послать «Спартак» 1
12:56 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» хотел снять интервью Мамаева с эфира «Матч ТВ»
Все новости
Рекомендуем
 