Матч «Зенита» и ЦСКА смогут посетить не более тысячи болельщиков

За матчем шестого игрового дня российского чемпионата между питерским «Зенитом» и московским ЦСКА с трибун смогут наблюдать не более тысячи фанатов. Об этом «сине-бело-голубые» заявили посредством публикации в официальном «Телеграме» клуба.

В заявлении сообщается, что согласно распоряжениям Роспотребнадзора и администрации Санкт-Петербурга на «Газпром Арену» допустят лишь 1000 болельщиков – обладателей клубных абонементов различных категорий.

Также «Зенит» принёс извинения тем болельщикам клуба, которые не смогут присутствовать на стадионе во время матча.

«Зенит» сразится с «армейцами» в шестом туре первенства завтра, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по времени столицы России.