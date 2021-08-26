Дзюба вышел на замену и отдал Азмуну на победный гол: «Зенит» четвёртый раз подряд обыграл ЦСКА

В центральном матче шестого тура РПЛ сошлись «Зенит» и ЦСКА.

В июле и первой половине августа казалось, что никакой интриги в матче «Зенита» и ЦСКА быть не может. Питерцы громили всех подряд и вообще очков не теряли, а «армейцы» еле как обыграли «Уфу» в череде поражений. Но к концу августа «Зенит» узнал, что обыграть «Уфу» - это то ещё достижение. В прошлом туре питерцы потеряли очки как раз в Башкортостане, в чём могут винить только себя. Расслабились после быстрого гола Малкома, ещё и Барриос вдруг начал раздавать подарки.

Если у «Зенита» перед матчем с ЦСКА организовалась двухматчевая ничейная серия, то у команды Алексея Березуцкого два победных матча подряд. Оба раза были обыграны южные клубы: «Ростов» Сёмина – в гостях, «Ахмат» очень уверенно был бит дома. Игорь Акинфеев установил рекорд по количеству матчей в чемпионате России и вышел его обновлять на поле «Газпром Арены».

В запасе остался Никола Влашич, в запасе остался и Артём Дзюба. Эти ходы Березуцкого и Семака даже не очень удивили, у «Зенита» в атаке зажигало бразильское трио и Азмун, а у ЦСКА Заболотный, Эджуке и Чалов. И уже на третьей минуте мог пропустить ЦСКА. Пошла наигранная комбинация «Зенита»: Ракицкий со своей половины поля метров на 50 выдал пас на рывок Малкому. Бразилец расстреливал ворота метров с 12, но Акинфеев спас! А «Уфа» ровной после такой же комбинации пропустила.

«Зенит» на первых минутах мощно прижал ЦСКА, но зацепил только серию угловых. Толковых моментов больше не было. Затем игра утихла и вдруг гости разразились классным моментом. С правого фланга мяч пришёл в штрафную площадь, Заболотный его принял, спину поставил и откатил на Дзагоева. Алан «шведой» пальнул в дальний угол, но «Зенит» спасла штанга. Прошло всего пять минут и снова звенел питерский каркас. Обляков идеальным навесом с правого края отдал на Заболотного, Антон с отскоком от газона пробил, но «Зенит» спасла всё та же штанга.

С интересных замен начался второй тайм. У ЦСКА сразу же появился Никола Влашич (вместо Чалова), а у хозяев Чистяков вышел вместо Караваева. А игровые моменты начались с шикарного прохода Эджуке. Чидера продрался сквозь четверых соперников, но прострелил аккурат на Дугласа Сантоса, разрядившего ситуацию. Далее игра вновь поскучнела. Команды заново стали бороться за инициативу, у каждой команды получалось с переменным успехом.

Разбудил команды, увлеченные постоянной борьбой, Сердар Азмун. На угловом иранец выиграл борьбу у Заболотного, и, стоя спиной к воротам, пробил. Акинфеев выручил в эффектном броске. Второй тайм получился довольно скучным, Влашич не добавил игре новых красок, а вот Дзюба в концовке сказал своё слово лёгкой скидкой на Азмуна. Сердар ловко обыграл Бийола, вошёл в штрафную и под давлением защитников пробил в штангу, от которой мяч оказался в сетке – 1:0.

В итоге «Зенит» прервал ничейную серию и продлил победную над ЦСКА. Четыре очных матча кряду выиграли питерцы.