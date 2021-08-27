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Дзюба – о взятии ворот ЦСКА Азмуном: «Наша связка в деле»

27 Августа 2021 • 00:06 Комментировать
Зенит
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Игрок передней линии питерского «Зенита» Артём Дзюба после победы своей команды над московским ЦСКА в рамках шестого игрового дня российского первенства (1:0), посредством публикации на своей официальной странице в «Инстаграме» поздравил всех «сине-бело-голубых». Автором единственного гола стал иранский форвард питерцев Сердар Азмун.

«Зенит» оформил пятнадцатый подряд непроигранный поединок РПЛ, что является рекордом клуба. Питерцы поднялись на первую строку турнирной таблицы, набрав 14 зачётных баллов. ЦСКА разделяет шестую и седьмую позиции с «Ахматом» после скандальной победы вторых над тульским «Арсеналом».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Артём Дзюба Сердар Азмун РПЛ
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