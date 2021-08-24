«Вест Хэм» готов заплатить за Влашича требуемые 30 млн евро

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в «Вест Хэме», передаёт итальянский журналист Даниэле Лонго. По данным источника, лондонский клуб готов заплатить за хорвата требуемые 30 миллионов евро.

Сообщается, что сегодня должна состояться встреча с агентом, на которой обсудят детали возможной сделки. Ранее сообщалось, что сам Влашич хотел перейти в «Милан», однако итальянскому клубу не удалось договориться с руководством «армейцев».

Напомним, что Влашич перешёл в ЦСКА из «Эвертона» в 2019 году за почти 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл четыре матча, в которых отдал одну результативную передачу.