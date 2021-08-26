​«Зенит» - ЦСКА: Дзюба и Влашич остались в запасе

В четверг вечером в чемпионате России пройдёт интереснейший матч между «Зенитом» и ЦСКА. Известны стартовые составы команд на этот поединок.

Наставник чемпионов России Сергей Семак сделал выбор в пользу таких игроков: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Вендел.

Рулевой московских «армейцев» Алексей Березуцкий, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Васин, Бийол, Мухин, Обляков, Дзагов, Эджуке, Чалов, Заболотный.

Стоит отметить, что Артём Дзюба и Никола Влашич оказались в запасе своих команд.

Матч «Зенит» - ЦСКА стартует в момент, когда часы в Москве покажут 20:45. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.