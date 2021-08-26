Семак: «Тяжелейший такой период, который ребята с честью прошли»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча с ЦСКА (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелейшая игра. У нас и график был непростой, за месяц это всего лишь вторая игра у нас дома. Естественно, в разном состоянии после сборных. Тяжелейший такой период, который ребята с честью прошли. Естественно, я поздравляю с победой. Спасибо болельщикам за то, что сегодня пришли и нас поддержали. Конечно, хочется, чтобы их было больше. До сих пор не понимаю, почему такие правила, но что делать? Спасибо тем, кто пришли, мы им очень признательны.