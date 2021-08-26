Агент Влашича прокомментировал невыход игрока в основе против «Зенита»

Агент хорватского нападающего московского ЦСКА Николы Влашича в интервью «Спорт-Экспрессу» дал комментарий относительно невыхода своего клиента в стартовом составе команды на поединок шестого тура российского чемпионата против питерского «Зенита».

По словам Тончи Мартича, то, что Влашич остался на скамье запасных, никак не связано со слухами о трансфере в другой клуб и не спровоцировано желанием хорвата покинуть «армейцев».

Напомним, Николу Влашича на протяжении долгого времени связывают с переездом в другой чемпионат. Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов выложить за игрока 30 миллионов евро.