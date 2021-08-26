Вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв рассказал, кого из бывших одноклубников он хотел бы видеть своими партнёрами в Германии.

Россиянин рассказал, как он реагирует на слухи о вероятном появлении Сердара Азмуна в составе «аспириновых»: «Я бы очень сильно этого хотел. Он бы помог команде».

Андрей Лунёв назвал и других футболистов из РПЛ, которые бы могли заиграть в «Байере». «Могу только по игрокам «Зенита» говорить. Ракицкий точно здесь бы не затерялся. Вендел, Барриос. Все могли бы заиграть», - приводит слова игрока сборной России Russische Pillendreher.

Добавим, что виды на Сердара Азмуна есть также у «Лиона».