Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 277 Комментарии
Премьер-лига

Лунёв хочет видеть в «Байере» Ракицкого и Азмуна

26 Августа 2021 • 16:19 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.58 4.30 5.40
Через 3 ч. 0 мин.

Вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв рассказал, кого из бывших одноклубников он хотел бы видеть своими партнёрами в Германии.

Россиянин рассказал, как он реагирует на слухи о вероятном появлении Сердара Азмуна в составе «аспириновых»: «Я бы очень сильно этого хотел. Он бы помог команде».

Андрей Лунёв назвал и других футболистов из РПЛ, которые бы могли заиграть в «Байере». «Могу только по игрокам «Зенита» говорить. Ракицкий точно здесь бы не затерялся. Вендел, Барриос. Все могли бы заиграть», - приводит слова игрока сборной России Russische Pillendreher.

Добавим, что виды на Сердара Азмуна есть также у «Лиона».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Байер Зенит Ярослав Ракицкий Сердар Азмун Андрей Лунёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 54 минута Уфа 0:2 Крылья Советов 2.95 3.25 2.5
26.08  18:30 Спартак Москва ... Сочи 1.83 3.6 4.4
26.08  20:30 Ахмат ... Арсенал Тула
26.08  20:45 Зенит ... ЦСКА Москва 1.58 4.3 5.4
27.08  16:30 Урал ... Ростов 3.4 3.25 2.25
27.08  18:30 Химки ... Нижний Новгород
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
17:42 · Россия. Премьер-лига
Витория определился со стартовым составом на матч с «Сочи»: Соболев вернулся в основу
17:27 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» вновь попытается подписать игрока «Порту» слухи
17:16 · Россия. Премьер-лига
Рианчо – о будущем Витории: «Тренеру надо дать поработать» 1
16:53 · Россия. Премьер-лига
Дзюба – в списке публичных личностей России, которым больше всего доверяет молодёжь 3
16:44 · Россия. Премьер-лига
«Рубину» запретили регистрировать новичков – у клуба есть задолженность по трансферам 1
16:30 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Сохранение прописки? Мы думаем о немного других вещах»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Этот матч достаточно важный. Мы в какой-то мере соседи по турнирной таблице»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Лунёв хочет видеть в «Байере» Ракицкого и Азмуна
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 4
15:50 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов рассказал о проблемах российского футбола 1
15:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Рикардиньо высказался насчёт возможности появления бразильца в «Краснодаре»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Депутат Госдумы РФ: «Отмена лимита – это временная история»
14:57 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» ни разу не проигрывал при судействе Мешкова 1
14:57 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» перехватит игрока у «Дженоа» слухи
14:47 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев назвал залог успеха российских клубов в еврокубках 1
Все новости
Рекомендуем
 