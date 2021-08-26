Алексей Березуцкий: «Зенит» не самый очевидный момент забил»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча с «Зенитом» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- По горячим следам лучше не говорить кто где и когда виноват. Лучше пересмотреть матч.

- Пересматривая матч, первый тайм вы наверняка сможете в плюс занести своей команде. Вторую половину первого тайма тоже. Что там поменялось?

- И первый тайм был неплохим. В первую очередь начали контролировать мяч, о чем я и просил перед игрой, потому что была такая возможность. Сегодня как у «Зенита» были моменты в атаке, так и у нас. Но мы свои не забили, а «Зенит» забил. Скажем так, не самый очевидный момент забил, но если говорить в общем, то игра была довольно интересной.