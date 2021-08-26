Семак объяснил отсутствие Дзюбы и Ерохина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч ТВ».

- Один из центральных матчей тура - «Зенит» - ЦСКА. Два изменения в старте, которые вы сделали по сравнению с матчем с «Уфой». Нет ни Ерохина, ни Дзюбы в стартовом составе команды. Это связано скорее с вашим планом на игру? Или вы идете от каких-то возможностей и стилем, манерой игры ЦСКА в большей степени?

- Причин много. Конечно, отчасти это связано с возвращением Азмуна, он эту неделю тренировался после травмы. Его она меньше беспокоила. Вернулся Далер Кузяев после дисквалификации. Эти два игрока сегодня в составе. Нам нужно решать свои вопросы, связанные также с внедрением в наш состав также Клаудиньо, смотреть на то, как он себя покажет в таких матчах, чтобы правильно оценить его ресурс.

- Стилистически насколько меняется игра «Зенита» в связи с отсутствием двух высокорослых футболистов?

- Конечно, игра меняется, потому что все игроки разные по своим качествам. Естественно, у кого-то качества одни, у кого-то другие. Игра меняется.

- Что касается ЦСКА, там довольно много высокорослых игроков, практически половину своих мячей в чемпионате они забили головой. Это одни из лидеров вообще по ударам головой. Насколько вы учитывали этот фактор, особенно в связи с присутствием Заболотного в стартовом составе ЦСКА сегодня?

- Конечно, команда высокорослая, там свои козыри, у нас свои козыри. Понятно, мы знаем их сильные качества, а они - наши. Вопрос кому удастся лучше их использовать.