Бышовец: «Игра Дзюбы? Без комментариев»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался по поводу ситуации в «Зените». В частности, наставник поделился мнением об игре Малкома, Клаудиньо и Артёма Дзюбы.

Бышовец отметил, что после победы на Олимпийских играх Малком преобразился, и теперь приносит много пользы команде. Он также выделил Клаудиньо, который, по его мнению, усилил игру «Зенита» в атаке.

Отвечая на вопрос об игровой форме Дзюбы, Бышовец сказал, что не хочет это комментировать, и добавил, что сейчас питерская команда нуждается в смене поколений, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после пяти туров РПЛ «Зенит» находится на втором месте, имея в своём активе 11 очков. У лидирующего «Динамо» на один пункт больше.