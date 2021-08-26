Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 350 Комментарии
Премьер-лига

Алексей Березуцкий: «Заболотный - наш лучший нападающий»

26 Августа 2021 • 20:46 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
1.58 4.30 5.40
1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч ТВ».

- Определенные перестановки в составе на сегодняшнюю игру. Первое появление Виктора Васина в старте. Означает ли это, что ЦСКА будет играть в три центральных защитника сегодня?

- Да, это означает, что ЦСКА будет играть в три центральных защитника, но это не первое его появление в составе, это точно. Почему бы и нет? Как говорится.

- Насколько это связано с манерой игры «Зенита»? Или вы больше от своих возможностей и плана на игру отталкиваетесь?

- Нет, именно от своих возможностей в первую очередь, для того, чтобы раскрыть лучшие качества наших футболистов. С «Зенитом» это не связано.

- Что касается Николы Влашича и его отсутствия в старте в последних матчах, он не появлялся на поле. Насколько это связано с футбольными факторами?

- Исключительно с футбольными факторами. С большой долей вероятности он выйдет во втором тайме.

- Антон Заболотный в старте. Вы говорите, что идет от собственных возможностей и желания, прежде всего. Но тот факт, что он играл в «Зените», учитывали ли это перед матчем?

- Я думаю, что это лучше всего спросить у него. Однозначно, Антон - наш лучший нападающий, сейчас он уже готов на 100%, поэтому он в старте. Опять же это не связано с «Зенитом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий Антон Заболотный
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Уфа 1:2 Крылья Советов 2.95 3.25 2.5
окончен Спартак Москва 1:2 Сочи 2.05 3.5 4.4
Идет 29 минута Ахмат 0:0 Арсенал Тула
Идет 15 минута Зенит 0:0 ЦСКА Москва 1.58 4.3 5.4
27.08  16:30 Урал ... Ростов 3.4 3.25 2.25
27.08  18:30 Химки ... Нижний Новгород
27.08  19:00 Динамо Москва ... Локомотив Москва 2.2 3.45 3.2
27.08  20:30 Краснодар ... Рубин 1.68 4 5
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
20:59 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Ощущение, что какое-то колдовство действует против «Спартака» эксклюзив
20:57 · Россия. Премьер-лига
Стукалов прокомментировал итог матча с «Крыльями Советов»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Губерниев предлагает переименовать «Спартак» в «Дырку от бублика»
20:49 · Россия. Премьер-лига
​Рабинер прокомментировал поражение «Спартака»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Заболотный - наш лучший нападающий»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Хабиб считает, что только Романцев может исправить ситуацию в «Спартаке» 2
20:35 · Россия. Премьер-лига
Семак объяснил отсутствие Дзюбы и Ерохина
20:25 · Россия. Премьер-лига
​На матче «Спартака» болельщики оскорбляют Федуна 4
20:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Влашича прокомментировал невыход игрока в основе против «Зенита»
20:07 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - ЦСКА: Дзюба и Влашич остались в запасе
20:05 · Россия. Премьер-лига
​«Ахмат» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:45 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» оповестил о подписании нового форварда официально
18:42 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» в меньшинстве не упустили победу над «Уфой» 1
18:30 · Россия. Премьер-лига
Карпин будет присутствовать на матче «Спартака» с «Сочи»
18:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Сочи» - 1:2 (завершён) 15
Все новости
Рекомендуем
 