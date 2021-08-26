Алексей Березуцкий: «Заболотный - наш лучший нападающий»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч ТВ».

- Определенные перестановки в составе на сегодняшнюю игру. Первое появление Виктора Васина в старте. Означает ли это, что ЦСКА будет играть в три центральных защитника сегодня?

- Да, это означает, что ЦСКА будет играть в три центральных защитника, но это не первое его появление в составе, это точно. Почему бы и нет? Как говорится.

- Насколько это связано с манерой игры «Зенита»? Или вы больше от своих возможностей и плана на игру отталкиваетесь?

- Нет, именно от своих возможностей в первую очередь, для того, чтобы раскрыть лучшие качества наших футболистов. С «Зенитом» это не связано.

- Что касается Николы Влашича и его отсутствия в старте в последних матчах, он не появлялся на поле. Насколько это связано с футбольными факторами?

- Исключительно с футбольными факторами. С большой долей вероятности он выйдет во втором тайме.

- Антон Заболотный в старте. Вы говорите, что идет от собственных возможностей и желания, прежде всего. Но тот факт, что он играл в «Зените», учитывали ли это перед матчем?

- Я думаю, что это лучше всего спросить у него. Однозначно, Антон - наш лучший нападающий, сейчас он уже готов на 100%, поэтому он в старте. Опять же это не связано с «Зенитом».