Обляков: «Две подряд ничьи «Зенита» не должны вводить в заблуждение»

Хавбек московского ЦСКА Иван Обляков дал интервью в преддверии встречи с петербургским «Зенитом» в рамках шестого тура российской Премьер-лиги.

Полузащитник отметил, что две подряд ничьи «сине-бело-голубых» не должны вводить в заблуждение. По его мнению, команда Сергея Семака показывает хорошую игру на старте сезона.

«Противостояние с петербуржцами всегда интересно - это накал страстей, эмоции, борьба на каждом участке поля», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 26 августа, начало - 20:45 по московскому времени. Следить за текстовым репортажем можно будет на Liveresult.ru.

После пяти туров «сине-бело-голубые» располагаются на втором месте в таблице РПЛ, а москвичи занимают шестую позицию.