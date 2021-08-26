Экс-футболист «Зенита» Константин Лепëхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «сине-бело-голубыми» и ЦСКА.

«Понятно, что «Зенит» - фаворит. Но в таких играх всегда ожидаешь более упорной борьбы, это принципиальные игры. И ЦСКА в России был лидером долгие годы, и «Зенит». Мы ждем упорной борьбы, хотя сейчас, на мой взгляд, силы абсолютно неравны. «Зенит» сильнее, но это не говорит о том, что «Зенит» победит.

Думаю, «Зенит» будет играть первым номером. Если ЦСКА попробует играть первым номером с «Зенитом» в открытый футбол, то питерцы победят, однозначно. Единственный вариант ЦСКА зацепить игру - это самоотдача с большим объемом работы. Грубо говоря, их задача - мешать играть «Зениту». У нас мало кто умеет терпеть, у нас все думают, что здорово играют в футбол. Но мы здорово играем в футбол только с теми, кто слабее нас. С теми, кто сильнее, нужно терпеть, бороться, и тут уже мы уступаем. Я надеюсь, что ЦСКА сможет настроиться в этом плане и понять, что помимо мастерства нужно будет включить силу воли и характер. Только в этом случае у них получится взять очки», - сказал Лепëхин.