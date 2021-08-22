​Форвард ЦСКА Яковлев: «Постараемся обыграть «Зенит»

В субботу ЦСКА переиграл на своём поле «Ахмат» с результатом 2:0. Автором победного гола стал 19-летний Владислав Яковлев, для которого это был первый забитый мяч за московских «армейцев». В интервью клубной пресс-службе футболист поблагодарил Алексея Березуцкого за доверие, а фанатов – за поддержку. Яковлев также высказался по поводу скандирования фанатов: «В Питер едем за победой».

«Сделаем всё возможное для этого. Постараемся увезти оттуда три очка», - высказался Яковлев по поводу предстоящего матча.

«Зенит» и ЦСКА сыграют в шестом туре чемпионата России в ближайший четверг, 26 августа.