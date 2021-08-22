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Россия. Премьер-лига

​Форвард ЦСКА Яковлев: «Постараемся обыграть «Зенит»

22 Августа 2021 • 10:37 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.55 4.15 6.10
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В субботу ЦСКА переиграл на своём поле «Ахмат» с результатом 2:0. Автором победного гола стал 19-летний Владислав Яковлев, для которого это был первый забитый мяч за московских «армейцев». В интервью клубной пресс-службе футболист поблагодарил Алексея Березуцкого за доверие, а фанатов – за поддержку. Яковлев также высказался по поводу скандирования фанатов: «В Питер едем за победой».

«Сделаем всё возможное для этого. Постараемся увезти оттуда три очка», - высказался Яковлев по поводу предстоящего матча.

«Зенит» и ЦСКА сыграют в шестом туре чемпионата России в ближайший четверг, 26 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Владислав Яковлев
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