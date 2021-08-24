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Россия. Премьер-лига

​Семак высказался о высоких зарплатах российских футболистов

24 Августа 2021 • 10:38 Комментировать (1)
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.57 4.30 5.40
26.08 20:45
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Рулевой «Зенита» Сергей Семак в интервью для РБК высказался по поводу зарплат российских футболистов.

По словам Семака, если оценивать соотношение зарплат игроков с их качеством, то в России оклады местных футболистов завышены по сравнению с Европой. Тренер «Зенита» объясняет это лимитом на легионеров. Семак сказал, что завышение зарплат происходит во всех странах, где установлены определённые ограничения.

Также тренер «Зенита» высказался по поводу возможного введения потолка заработных плат в российском футболе. Здесь Семак выступил против, учитывая то, что этот самый потолок можно обойти, и его сложно контролировать.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
24 Августа 2021 в 11:33
Грамотный ответ, все по делу. Интересно мнение Семака услышать во времена его карьеры футболиста.
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