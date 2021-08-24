​Семак высказался о высоких зарплатах российских футболистов

Рулевой «Зенита» Сергей Семак в интервью для РБК высказался по поводу зарплат российских футболистов.

По словам Семака, если оценивать соотношение зарплат игроков с их качеством, то в России оклады местных футболистов завышены по сравнению с Европой. Тренер «Зенита» объясняет это лимитом на легионеров. Семак сказал, что завышение зарплат происходит во всех странах, где установлены определённые ограничения.

Также тренер «Зенита» высказался по поводу возможного введения потолка заработных плат в российском футболе. Здесь Семак выступил против, учитывая то, что этот самый потолок можно обойти, и его сложно контролировать.