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Бош: «Давно слежу за Азмуном»

25 Августа 2021 • 22:55 Комментировать
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Главный тренер «Лиона» Петер Бош подтвердил, что французскому клубу интересно подписание иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Разумеется, я знаю этого футболиста. Говорю «к сожалению», потому что мы с «Аяксом» встречались как-то с «Ростовом», и тогда он нас уничтожил!

Азмун – очень качественный игрок, и мне нравится иметь таких парней у себя в команде. Я давно слежу за ним», - приводит слова наставника «ткачей» Петера Боша TOP Mercato.

По актуальной информации, «Лион» готов заплатить «Зениту» за переход Сердара Азмуна 11 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Сердар Азмун Петер Бош Трансферы футбола - лето 2021
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