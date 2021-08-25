Бош: «Давно слежу за Азмуном»

Главный тренер «Лиона» Петер Бош подтвердил, что французскому клубу интересно подписание иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Разумеется, я знаю этого футболиста. Говорю «к сожалению», потому что мы с «Аяксом» встречались как-то с «Ростовом», и тогда он нас уничтожил!

Азмун – очень качественный игрок, и мне нравится иметь таких парней у себя в команде. Я давно слежу за ним», - приводит слова наставника «ткачей» Петера Боша TOP Mercato.

По актуальной информации, «Лион» готов заплатить «Зениту» за переход Сердара Азмуна 11 миллионов евро.