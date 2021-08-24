Заболотный: «Все игроки ЦСКА жаждут стартового свистка с «Зенитом»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался по поводу предстоящего матча с «Зенитом» в рамках шестого тура РПЛ. Матч состоится 26 августа в 20:45 по московскому времени.

Игрок заявил, что все футболисты «армейцев» находятся в оптимальной форме и готовы к матчу с питерским клубом. Заболотный отметил, что игроки ЦСКА уже ждут начало игры и намерены показать свой лучший футбол. Кроме этого, нападающий добавил, что он восстановился от травмы и тоже готов к матчу, пишет пресс-служба московского клуба.

Напомним, что Заболотный перешел в ЦСКА из «Сочи» в это трансферное окно. В составе московского клуба он сыграл четыре матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.