​Дзюба не забил ни в одном из 7 матчей сезона

Серия Артёма Дзюбы без забитых голов продолжилась в четверг. В игре шестого тура Премьер-лиги против ЦСКА форвард «Зенита» вышел на замену по ходу второго тайма, но расписаться в воротах соперника не смог.

Таким образом, Артём Дзюба не забил ни одного гола в семи прошедших матчах «Зенита» в сезоне 2021/2022.

Следующая попытка прервать серию без голов у Артёма Дзюбы будет 12 сентября. В этот день «Зенит» примет «Ахмат» в рамках седьмого тура чемпионата.

Напомним, что из-за плохой формы Артём Дзюба не был вызван в сборную России на сентябрьские матчи.