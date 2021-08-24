Семак: «Зенит» будет готовиться к очень тяжелым матчам в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подготовку питерского клуба к матчам группового этапа Лиги чемпионов.

Он заявил, что в главном европейском турнире нет слабых соперников, и в команде это все понимают. Семак добавил, что «Зенит» уже неоднократно сталкивался с проблемами в Лиге чемпионов, поэтому в этот раз питерцы будут готовиться очень серьезно, пишет пресс-служба клуба.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» набрал всего одно очко в шести матчах и занял последнее место в группе. «Сине-бело-голубые» пропустили вперед «Боруссию» Дортмунд, «Лацио» и «Брюгге».