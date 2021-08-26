«Зенит» не проигрывает дома на протяжении 15 матчей

После победы над москвичами ЦСКА в шестом туре российского первенства, «Зенит» оформил уже пятнадцатый непроигранный матч РПЛ подряд на «Газпром Арене». Таким образом, была установлена наиболее продолжительная серия противостояний на своём поле, в которых команда не уступила. Об этом сообщает статистический портал Opta.

«Зенит» одолел ЦСКА минимально 1:0 благодаря дуэту своих атакующих игроков. Артём Дзюба ассистировал Сердару Азмуну, который и стал автором единственного гола в поединке.

Питерцы поднялись на первую строку в турнирной таблице с 14 баллами в активе, ЦСКА, в свою очередь, занимает шестую позицию с 9 баллами в копилке.