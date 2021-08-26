«Зенит» будет в третьей корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов

Матчем «Шахтер» - «Монако» завершилась квалификации Лиги чемпионов. Теперь определены все 32 участника группового этапа, а также стало известно расположение команд при жеребьевке.

Единственный представитель от России «Зенит» попал в третью корзину. Напомним, что в прошлом году питерский клуб был среди первых сеянных, что по итогу так и не помогло пробиться в стадию плей-офф. Полный список команд выглядит так:

Первая корзина: «Челси», «Вильярреал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль», «Спортинг»

Вторая корзина: «Реал» Мадрид, «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» Дортмунд

Третья корзина: «Порту», «Аякс», «Шахтер», «РБ Лейпциг», «Бенфика», «Аталанта», «Зальцбург», «Зенит»

Четвертая корзина: «Бешикташ», «Динамо» Киев, «Брюгге», «Янг Бойз», «Милан», «Мальме», «Вольфсбург», «Шериф»

Жеребьевка пройдет 26 августа в Стамбуле. Начало – в 19:00 по московскому времени. Стоит отметить, что как и раньше при распределении будут разведены между собой клубы из России и Украины.