Серхи Роберто расплакался в раздевалке «Барселоны»

Футболист «Барселоны» Серхи Роберто во вторничном поединке Лиги чемпионов против «Баварии» часто терял мячи на футбольном поле, из-за чего публика на «Камп Ноу» принялась его освистывать. Как стало известно AS, в раздевалке Роберто расплакался. Опытные Херард Пике и Серхио Бускетс пытались успокоить футболиста, игравшего не на своей привычной позиции.

По данным источника, в целом в раздевалке «Барселоны» после матча царила угнетающая атмосфера. Футболисты смирились с результатом – не было ни упрёков, ни каких-либо споров.

Напомним, «Барселона» проиграла «Баварии» на своём поле со счётом 0:3.