«Барселона» впервые за 24 года проиграла в стартовом матче ЛЧ

Каталонская «Барселона» провально стартовала в новом розыгрыше Лиги чемпионов, потерпев разгромное поражение от мюнхенской «Баварии». Встреча, состоявшаяся на «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:0 в пользу немецкого коллектива.

Как сообщает BBC Sport, «сине-гранатовые» потерпели поражение в стартовом поединке Лиги чемпионов впервые за 24 года. В сезоне-1997/1998 каталонская команда в первом туре групповой стадии проиграла «Ньюкаслу» - 2:3.

Следующий поединок в еврокубке подопечные Рональда Кумана проведут на выезде с лиссабонской «Бенфикой». Матч пройдет на стадионе «Да Луш» в среду, 29 сентября.