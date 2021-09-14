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Нагельсманн: «У «Барселоны» больше нет Месси, но есть другие игроки, которые способны давать результат»

14 Сентября 2021 • 08:58 Комментировать
Барселона
...
Бавария
3.35 3.80 2.05
Через 11 ч. 52 мин.

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн дал интервью в преддверии поединка с «Барселоной» в групповом раунде Лиги чемпионов. В частности, тренер высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.

«У «Барсы» больше нет Месси, а это уникальный футболист. Однако клуб располагает другими игроками, которые способны давать результат. «Бавария» готова ко всему. Не думаю, что каталонцы стали намного слабее. Но это не так важно, мы нацелены на три балла», - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Поединок состоится на «Камп Ноу» сегодня, 14 сентября. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Юлиан Нагельсманн
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